Le feste di compleanno dei bambini disturbano il quartiere indagata la titolare di un locale a Roma per disturbo del riposo

Una donna è stata indagata a Roma per aver organizzato feste di compleanno nel suo locale a Monteverde Nuovo, nel quartiere di via Zambarelli. La denuncia per disturbo del riposo è arrivata da alcuni residenti, che da due anni si oppongono alle attività del ristorante “Mucca Pazza”. La disputa tra il ristorante e i residenti prosegue senza una risoluzione immediata.

Una denuncia per «disturbo del riposo» ha acceso lo scontro nel cuore di Monteverde Nuovo, a Roma, dove da due anni si fronteggiano il ristorante "Mucca Pazza" di via Zambarelli e una parte dei residenti del quartiere. Nel mirino sono finite le feste di compleanno per bambini e ragazzi organizzate dal locale, ritenute troppo rumorose da chi, soprattutto nel fine settimana, vorrebbe godersi qualche ora di tranquillità. A pagare le conseguenze della disputa è al momento la titolare, Eleonora Scarano, indagata – scrive il Corriere della Sera – con «l'accusa di disturbo del riposo delle persone» e difesa dall'avvocato Luigi Giuliano. Resta ora da capire se la procura deciderà di chiedere l'archiviazione o di procedere con il processo.