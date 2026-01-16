parrocchia condannata a risarcire 45mila euro per il disturbo dei bambini che giocano

Dopo oltre dieci anni di contenzioso, il tribunale di Palermo ha stabilito che la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù dovrà risarcire con 45 mila euro i condomini disturbati dal gioco dei bambini nell’oratorio di via Filippo Parlatore. La decisione si inserisce in un lungo confronto legale tra le parti, evidenziando le difficoltà di conciliare attività ricreative e rispetto della quiete condominiale.

PALERMO, 16 gennaio 2026. Dopo un lungo contenzioso durato oltre dieci anni, il tribunale di Palermo ha stabilito che la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù deve risarcire 45mila euro ai condomini disturbati dal gioco dei bambini nell'oratorio di via Filippo Parlatore. La vicenda prende avvio nel 2015, quando i residenti del civico 42, che si affaccia sull'atrio della parrocchia, denunciano che le attività dei bambini, ma anche di ragazzi e adulti, si svolgono dalle 16 alle 20 nei giorni feriali e fino a mezzanotte nei fine settimana, causando un costante disagio.

