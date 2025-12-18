Natale a Roma | a Torre Maura l’iniziativa Il Viaggio dei Piccoli Magi dedicata ai bambini e alle famiglie del quartiere

A Torre Maura, il Natale si anima con “Il Viaggio dei Piccoli Magi”, un’iniziativa speciale dedicata a bambini e famiglie del quartiere. Un’occasione per vivere lo spirito natalizio in modo intimo e partecipato, rafforzando il senso di comunità e condividendo momenti di allegria e tradizione. Un evento che trasforma il quartiere in un luogo magico, offrendo a grandi e piccini un’esperienza indimenticabile durante le festività natalizie.

© Laprimapagina.it - Natale a Roma: a Torre Maura l’iniziativa “Il Viaggio dei Piccoli Magi” dedicata ai bambini e alle famiglie del quartiere Nel calendario delle iniziative natalizie che animano la città di Roma, trova spazio anche un appuntamento pensato per valorizzare la dimensione di quartiere e la partecipazione della comunità locale. Venerdì 19 dicembre 2025, nel Quartiere di Torre Maura, si svolgerà l’evento “Il Viaggio dei Piccoli Magi”, un’iniziativa rivolta in particolare ai bambini e alle loro famiglie, inserita nel più ampio programma delle attività di Natale a Roma. L’evento si terrà nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, e si articolerà come un percorso urbano a tappe che coinvolgerà spazi parrocchiali, attività commerciali e realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Leggi anche: Viaggio da Roma a Monaco per i mercatini di Natale: debutta la nuova tratta Leggi anche: Viaggio da Roma a Monaco per i mercatini di Natale: debutta la nuova tratta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Natale a Roma, il Viminale rafforza i controlli. Attenzione speciale su mercatini e ghetto; CIRCO PAOLO ORFEI AFRICA IL REGNO ANIMALE: foto esterni; Juniores Provinciali Roma Girone D: 8° Giornata; Il grande Gasby al Teatro della Cicogna. Alberi, luminarie, concerti: il Natale diffuso di Roma - Il Comune con i suoi alberi, centinaia di luminarie a Tor Bella Monaca ... rainews.it

Remigrazione, il Municipio Roma VI ospita la presentazione del comitato - Sarà ospitata dal Municipio Roma VI, nel quadrante di Tor Bella Monaca, Torre Maura e Torre Spaccata, 'in una delle periferie più simboliche e più colpite dalle conseguenze dell’immigrazione incontrol ... adnkronos.com

Natale a Roma: vivi il lusso in chiave moderna https://l.grazia.it/nkD - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.