Le famiglie italiane si preparano a un nuovo investimento: il BTp Valore sarà disponibile dal 2 al 6 marzo. Le cedole minime sono state annunciate il 27 febbraio, ma con i tassi attuali si potrebbe arrivare fino al 4%. Tutti gli interessati devono fare in fretta, perché l’offerta dura solo pochi giorni.

Collocamento dal 2 al 6 marzo. Cedole minime comunicate il 27 febbraio, ma ai tassi attuali si potrebbe arrivare fino al 4%. Ecco i calcoli Il ferro si batte finché è caldo. E quello del mercato obbligazionario, per l’Italia reduce dal miglioramento delle prospettive sul rating da parte di S&P, è caldo da tempo. Così il Ministero dell’Economia, dopo aver raccolto pochi giorni fa ordini record da 157 miliardi di euro per un nuovo BTp quindicennale collocato tra gli investitori istituzionali globali, si rivolge subito al mercato dei piccoli risparmiatori come di consueto in questo periodo dell’anno: ieri ha annunciato che tra il 2 e il 6 marzo collocherà un nuovo BTp Valore (il settimo) destinato esclusivamente alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuovo BTp Valore in arrivo per famiglie: ecco come potrebbero essere le cedole

Approfondimenti su BTp Valore

A marzo il Tesoro riapre le sottoscrizioni del Btp Valore, un titolo di Stato pensato principalmente per le famiglie e i piccoli risparmiatori.

Le cedole dei Btp sono i pagamenti periodici di interessi che i titoli di Stato italiani distribuiscono ai detentori.

Ultime notizie su BTp Valore

