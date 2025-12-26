Attesa super tempesta di neve a New York | cancellati oltre mille voli

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Una super tempesta di neve sta rendendo i viaggi del dopo Natale estremamente pericolosi in alcune zone del Nordest degli Stati Uniti, ed in particolare a New York si prevede la nevicata più forte degli ultimi anni. La tempesta sta avendo un impatto sul traffico aereo con oltre 1400 voli cancellati, il maggior numero dei quali nei tre aeroporti newyorkesi e nell'aeroporto internazionale di Philadelphia, si legge sul sito di Abcnews. La tempesta ha già colpito il Midwest, con le strade in Wisconsin e in Michigan coperte da una lastra di ghiaccio, che richiede un'estrema cautela per i viaggi in macchina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

