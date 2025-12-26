Una super tempesta di neve sta rendendo i viaggi del dopo Natale estremamente pericolosi in alcune zone del Nordest degli Stati Uniti, ed in particolare a New York si prevede la nevicata più forte degli ultimi anni. La tempesta sta avendo un impatto sul traffico aereo con oltre 1400 voli cancellati, il maggior numero dei quali nei tre aeroporti newyorkesi e nell'aeroporto internazionale di Philadelphia, si legge sul sito di Abcnews. La tempesta ha già colpito il Midwest, con le strade in Wisconsin e in Michigan coperte da una lastra di ghiaccio, che richiede un'estrema cautela per i viaggi in macchina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attesa super tempesta di neve a New York: cancellati oltre mille voli

Leggi anche: Usa: caos in 40 aeroporti per shutdown, oltre mille voli cancellati

Leggi anche: Usa, caos in 40 aeroporti per lo shutdown: oltre mille voli cancellati

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Calcioacinque Un 2025 in crescita e l'attesa per le Finals di Coppa Italia di Gennaio Un 2025 che si chiude con un bilancio positivo per il #Comitato e per le squadre abruzzesi, con gr - facebook.com facebook