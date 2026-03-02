Medio Oriente Confcommercio | Criticità per chi viaggia verso Asia e Oceano Indiano

Lo scenario internazionale nel Medio Oriente presenta diverse criticità per chi si muove verso Asia e Oceano Indiano. Secondo Confcommercio, le tensioni attuali influenzano i viaggi e i traffici nella regione, creando difficoltà logistiche e di sicurezza. La situazione è stata segnalata in un report pubblicato oggi, che evidenzia le problematiche principali per viaggiatori e operatori commerciali coinvolti.

Pisa, 2 marzo 2026 - "Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando forti ripercussioni sul traffico aereo internazionale, che sta vedendo attualmente la chiusura dello spazio aereo in diversi Paesi del Medio Oriente e la cancellazione di oltre 1.000 voli, in particolare negli hub di Dubai, Abu Dhabi e Doha". Esprime la sua preoccupazione il referente per le Agenzie di Viaggio di Confcommercio Pisa Maurizio Nardi in merito alla crisi in corso nelle aree di Iran e Medio Oriente. "Attualmente lo scenario è ancora gestibile sul piano operativo, la criticità maggiore riguarda i passeggeri che devono effettuare scali negli aeroporti mediorientali interessati dalle limitazioni al traffico aereo e chi viaggia verso destinazioni asiatiche o dell'Oceano Indiano".