Lda | Sono stato molto vicino alla Juve poi dopo qualche mese ho lasciato il calcio per la musica

Lda, il nome d’arte di Luca D’Alessio, ha recentemente raccontato di aver avuto un passato come calciatore prima di concentrarsi esclusivamente sulla musica. Ha spiegato di essere stato molto vicino alla Juventus, ma dopo alcuni mesi ha deciso di abbandonare il calcio per dedicarsi alla carriera musicale. La sua storia mostra un percorso di cambiamento tra sport e musica.

Prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, Luca D'Alessio, in arte Lda, ha avuto anche un lungo passato giovanile da calciatore. A raccontarlo è stato lo stesso artista napoletano nel corso di un'intervista rilasciata a Calciomercato.com: "Ho giocato tanti anni a calcio. In un momento nel quale ero molto vicino alla Juventus, ma è stata solo una coincidenza. Uno scout bianconero era venuto a vedermi giocare e si era interessato, ma qualche mese dopo ho lasciato il calcio per dedicarmi alla musica". NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

«Io, aggredito dal buttafuori alla discoteca Storya. Ho preso un pugno in faccia e sono stato spintonato fuori, poi con un calcio mi ha spezzato una gamba»SANTA GIUSTINA - È finita nel peggiore dei modi una nottata di festa alla discoteca Storya di Santa Giustina in Colle.

Leggi anche: Madalina Ghenea dopo la condanna alla sua stalker: «Ho sospettato di tutti. Leonardo Maria Del Vecchio mi è stato vicino. A chi è vittima dico: non arrendetevi, denunciate»

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Contenuti e approfondimenti su Lda Sono stato molto vicino alla Juve...

Discussioni sull' argomento LDA rivela un incredibile retroscena: Sono stato molto vicino alla Juventus!; Il passato da calciatore di LDA: Sono stato molto vicino alla Juventus; Sanremo 2026, LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo a RTL 102.5; Sanremo 2026, Francesco D'Alessio con LDA e AKA 7even in diretta con Il Mattino: Io tifo Napoli, la nostra città sta facendo una bella...

“Poesie clandestine” per LDA & AKA 7even #Sanremo2026 - facebook.com facebook

io stimo sia LDA che Pietro.. prova a vivere con più leggerezza Flavietta!! Io ti voglio bene comunque x.com