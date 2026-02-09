Madalina Ghenea commenta la condanna della stalker che l’ha perseguitata per anni. La modella dice di aver sospettato di tutti, anche di chi le stava vicino, ma ora si sente più forte. Ricorda che Leonardo Maria Del Vecchio le è stato accanto e invita tutte le vittime a non arrendersi, a denunciare.

Ma per Madalina Ghena la guerra da combattere non è ancora terminata. Ci racconta, per quanto può, questa brutta storia? «Io posso solo raccontare ciò che ho vissuto, e vorrei partire proprio da una circostanza che mi ha molto colpito: nel momento esatto in cui la verità ha iniziato a prendere forma nelle sedi ufficiali, quello che sembrava incontrollabile si è arrestato. La domanda che oggi mi porto dentro - e che ancora mi ferisce - è una sola: com’è possibile che, nel momento esatto in cui ho denunciato contro ignoti e sono emersi dei nomi, gli atti persecutori si siano interrotti? Quando presenti una denuncia, almeno nelle fasi iniziali, tutto avviene nella segretezza istruttoria: teoricamente nessuno all’esterno dovrebbe sapere nulla, se non eventualmente la persona indagata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madalina Ghenea dopo la condanna alla sua stalker: «Ho sospettato di tutti. Leonardo Maria Del Vecchio mi è stato vicino. A chi è vittima dico: non arrendetevi, denunciate»

Madalina Ghenea rompe il silenzio dopo la condanna della stalker.

La stalker dell'attrice Madalina Ghenea è stata condannata.

