Ordine dei commercialisti di Palermo Nicolò La Barbera confermato alla presidenza

Nicolò La Barbera è stato riconfermato alla guida dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. La sua presidenza continuerà a promuovere l'aggiornamento professionale e il supporto ai colleghi, mantenendo un impegno costante per la trasparenza e l’etica nel settore. La conferma rappresenta un segnale di stabilità e continuità per l’ordine professionale palermitano.

Nicolò La Barbera è stato confermato alla presidenza dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo. Le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini territoriali dei commercialisti, collegio dei revisori e comitati pari opportunità si sono tenute il 15 e 16 gennaio 2026, con voto da remoto tramite piattaforma elettronica, e riguardano il mandato 2026-2030, con il regolamento elettorale approvato dal ministero della Giustizia. Per l'ordine di Palermo e Termini Imerese si è presentata una unica lista unica ("Contare"), così come in altri 85 ordini in Italia (su 131 in totale).

