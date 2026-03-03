La Lazio si concentra sulla coppa nazionale, considerandola una tappa fondamentale in questa fase della stagione. Con il campionato che si svolge senza grandi squilibri, la squadra di Sarri punta a migliorare la propria posizione e a centrare un obiettivo importante. La competizione rappresenta un’occasione per mettere in mostra le proprie capacità e ottenere un risultato rilevante.

Con un campionato che vede la Lazio stabilmente a metà classifica, la Coppa Italia diventa un obiettivo sempre più centrale. In semifinale i biancocelesti affronteranno l’Atalanta BC, con l’andata in programma all’Olimpico. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha analizzato il momento della squadra, chiedendo pazienza all’ambiente:“Era chiaro sin dall’inizio che la situazione sarebbe stata questa. Bisogna avere pazienza. Io ce ne ho messa tanta, sarebbe bello lo facessero tutti“. Sarri guarda oltre la singola partita e ragiona in prospettiva: “Il prossimo dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Questa partita non ha un grande peso per il futuro, ma giocheremo contro una squadra forte, ancora in Champions League. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lazio, la Coppa Italia come svolta: Sarri guarda all'”anno uno”

