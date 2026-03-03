Lazio la Coppa Italia come svolta | Sarri guarda all' anno uno
La Lazio si concentra sulla coppa nazionale, considerandola una tappa fondamentale in questa fase della stagione. Con il campionato che si svolge senza grandi squilibri, la squadra di Sarri punta a migliorare la propria posizione e a centrare un obiettivo importante. La competizione rappresenta un’occasione per mettere in mostra le proprie capacità e ottenere un risultato rilevante.
Con un campionato che vede la Lazio stabilmente a metà classifica, la Coppa Italia diventa un obiettivo sempre più centrale. In semifinale i biancocelesti affronteranno l’Atalanta BC, con l’andata in programma all’Olimpico. In conferenza stampa Maurizio Sarri ha analizzato il momento della squadra, chiedendo pazienza all’ambiente:“Era chiaro sin dall’inizio che la situazione sarebbe stata questa. Bisogna avere pazienza. Io ce ne ho messa tanta, sarebbe bello lo facessero tutti“. Sarri guarda oltre la singola partita e ragiona in prospettiva: “Il prossimo dovrà essere un anno uno, non un anno zero. Questa partita non ha un grande peso per il futuro, ma giocheremo contro una squadra forte, ancora in Champions League. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
