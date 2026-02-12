TS – Pedro ancora in ospedale Lazio avanti in Coppa Italia e Sarri rivela le condizioni

Pedro è ancora in ospedale, anche se la Lazio vince e avanza in Coppa Italia. Sarri ha rivelato le sue condizioni, senza entrare troppo nei dettagli. La partita ha visto la squadra biancoceleste superare gli avversari, ma l’attenzione resta anche sull’episodio contestato: un fallo su Dele-Bashiru che l’arbitro non ha fischiato, nonostante fosse netto. La decisione ha acceso le polemiche e alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-02-12 00:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: " Fallo non fischiato su Dele-Bashiru? A noi è successo molto di peggio, lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona di campo lo avrebbe fischiato, non lo ha fischiato perché avrebbe dovuto espellere. Da novembre non perdiamo in trasferta, stiamo facendo piuttosto bene. In casa abbiamo più difficoltà. Sono contento per i tifosi e per i miei giocatori perché hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi hanno reagito bene. Il percorso in Coppa Italia è ancora lungo ". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore in casa del Bologna in Coppa Italia.

Pedro è uscito in barella nel match tra Bologna e Lazio e ora si trova in ospedale.

SARRI difende la sua Lazio dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. E quando gli si fa notare la crescita della squadra in seguito al pareggio contro la Juventus risponde a tono: "Siete disattenti, noi non perdiamo in trasferta da novembre". L'ultima - facebook.com facebook

FT | 2-5 Siamo in semifinale di Coppa Italia #BolognaLazio #AvantiLazio x.com