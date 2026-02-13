Lazio-Atalanta tra Sarri e Palladino subito un anticipo di Coppa Italia | il pronostico

Sarri e Palladino si sfidano subito in anticipo di Coppa Italia, perché Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico durante la 25ª giornata di Serie A. La partita, che si gioca in un momento di ripresa per entrambe le squadre, si inserisce in un calendario fitto di impegni e potrebbe influenzare la corsa alle posizioni europee. La sfida si presenta come un banco di prova importante, con i biancocelesti e i nerazzurri che cercano di ritrovare fiducia dopo un inizio di stagione complicato. La gara si annuncia combattuta e ricca di tensione.

Nella 25ª giornata di Serie A è in programma all'Olimpico una sfida tra due squadre che stanno cercando di risalire la corrente dopo un avvio difficile È curioso che pochi giorni dopo il verdetto della Coppa Italia, Lazio e Atalanta debbano subito confrontarsi in campionato in attesa della doppia semifinale di marzo e aprile. Sarà una specie di anticipo che consentirà a Sarri e a Palladino di studiare la sfida e di preparare al meglio le due gare che determineranno una delle due finaliste del torneo. Scopriamo pronostico e quote di Lazio-Atalanta in programma sabato 14 febbraio alle ore 18 allo stadio Olimpico.