Vacanze e ponti scuola nel 2026 | tutte le date del calendario scolastico 

Il calendario scolastico 2026 presenta le principali date di vacanze e ponti per studenti, insegnanti e famiglie. Con l'inizio dell'anno, è importante conoscere le tappe principali che scandiranno l'anno scolastico, consentendo una pianificazione efficace. In questa guida, troverete tutte le date delle pause e dei ponti previsti nel 2026, per organizzare al meglio il proprio tempo e le attività extrascolastiche.

Il 2026 è arrivato e con il nuovo anno arrivano anche importanti date da segnare sul calendario scolastico. Vacanze natalizie, pausa pasquale e ponti primaverili scandiranno il ritmo delle lezioni da gennaio a giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Calendario scolastico 2025/26: vacanze di Natale dal 22 dicembre, ma non in tutte le regioni. Ecco le date

Leggi anche: Vacanze di Natale e ponti del 2026: il calendario della Lombardia. Si va a scuola lunedì 22 dicembre?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calendario scolastico, i ponti e le vacanze a scuola nel 2026; Ponti scuola 2026: ecco i giorni di vacanza per tutti; Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie; Scuola, Ponti e vacanze del 2026: da Carnevale al Primo Maggio e 2 giugno, tutte le date regione per regione.

Scuola, Ponti e vacanze del 2026: da Carnevale al Primo Maggio e 2 giugno, tutte le date regione per regione - La scuola è già in vacanza e lo sarà fino al 7 gennaio. msn.com