Vacanze e ponti scuola nel 2026 | tutte le date del calendario scolastico
Il calendario scolastico 2026 presenta le principali date di vacanze e ponti per studenti, insegnanti e famiglie. Con l'inizio dell'anno, è importante conoscere le tappe principali che scandiranno l'anno scolastico, consentendo una pianificazione efficace. In questa guida, troverete tutte le date delle pause e dei ponti previsti nel 2026, per organizzare al meglio il proprio tempo e le attività extrascolastiche.
Il 2026 è arrivato e con il nuovo anno arrivano anche importanti date da segnare sul calendario scolastico. Vacanze natalizie, pausa pasquale e ponti primaverili scandiranno il ritmo delle lezioni da gennaio a giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Calendario scolastico 2025/26: vacanze di Natale dal 22 dicembre, ma non in tutte le regioni. Ecco le date
Leggi anche: Vacanze di Natale e ponti del 2026: il calendario della Lombardia. Si va a scuola lunedì 22 dicembre?
Calendario scolastico, i ponti e le vacanze a scuola nel 2026; Ponti scuola 2026: ecco i giorni di vacanza per tutti; Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie; Scuola, Ponti e vacanze del 2026: da Carnevale al Primo Maggio e 2 giugno, tutte le date regione per regione.
Scuola, Ponti e vacanze del 2026: da Carnevale al Primo Maggio e 2 giugno, tutte le date regione per regione - La scuola è già in vacanza e lo sarà fino al 7 gennaio. msn.com
Il 2026 anno dei “ponti d’oro”: ecco il calendario per programmare le vacanze - Un po’ tardi, vero, ma per chi dovesse averne ancora la possibilità, basterà prendere ferie domani ( venerdì 2 ... msn.com
Calendario ponti 2026: come pianificare 31 giorni di vacanza con soli 8 giorni di ferie - La primavera del 2026 invita a programmare le ultime uscite sulla neve o le prime visite nelle città d’arte. infocilento.it
31/12/25. Curiosità ...molto utile! Guardando all'anno che sta per venire, ecco il quadro completo dei "ponti" di festività e vacanze... dall'1/1/26 al 3/1/27 (che si ricongiunge poi al seguito fino al 6/1/27 (portando l'ultimo totale a 14 GG, anziché 11) - facebook.com facebook
Ponti e feste 2026: il calendario che fa (e disfa) le vacanze dei bergamaschi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.