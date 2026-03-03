Le nuove generazioni immaginano un lavoro nella pubblica amministrazione come un ambiente meritocratico, giovane e dinamico. Desiderano un contesto in cui le opportunità siano basate sulle competenze e sui risultati, preferiscono ambienti meno statici e più aperti ai cambiamenti. La loro visione del lavoro pubblico si concentra su innovazione, inclusione e crescita professionale, con l’obiettivo di contribuire a un settore più efficiente e moderno.

Più meritocratico, giovane e dinamico. Così le nuove generazioni sognano il lavoro nella pubblica amministrazione. Lo studio 'Evoluzione del capitale umano nella Pa tra modernità, buone pratiche e innovazione' di Gi Group Holding – la multinazionale italiana del lavoro – individua gli assi strategici per un'evoluzione dell'immagine della pubblica amministrazione da contesto statico e burocratico a luogo dove è possibile immaginare il futuro e la crescita, con un rinnovato employer branding e aperto ai giovani. "La pubblica amministrazione – dichiara Stefano Butti, public administration division manager di Gi Group – è oggi chiamata a costruire un modello che ponga al centro il capitale umano e valorizzi, anche a partire dalle esperienze virtuose già in atto, l'impatto e il senso del lavoro pubblico nella società.

© Lapresse.it - Lavoro, una pubblica amministrazione meritocratica e dinamica: cosa sognano le nuove generazioni

