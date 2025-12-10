Il posto fisso non basta più | i cinque requisiti che rendono un lavoro attraente per le nuove generazioni Ecco cosa cercano davvero i giovani

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove generazioni cercano nuove prospettive professionali, spostando l'attenzione oltre il tradizionale posto fisso. In questo articolo, scoprirai i cinque requisiti fondamentali che rendono un lavoro attraente per i giovani di oggi, evidenziando le loro priorità e le nuove esigenze nel mondo del lavoro.

Il concetto di posto fisso non rappresenta più la priorità assoluta per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. Un'analisi pubblicata nel libro "Il lavoro da offrire, la proposta da accettare. Scelte consapevoli nell'era del welfare" di Luca Furfaro, Valentina Marini e Filippo Poletti per Franco Angeli descrive una trasformazione profonda nelle aspettative lavorative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica