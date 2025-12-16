Dal timbro digitale alla Seedoc | le nuove soluzioni tecnologiche di Netservice Group per la pubblica amministrazione

Netservice Group, azienda leader nella trasformazione digitale italiana, ha presentato le sue soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione, grandi imprese e professionisti durante il 44esimo Convegno Nazionale. Tra le novità, il timbro digitale e Seedoc, strumenti all’avanguardia per semplificare e migliorare i servizi demografici in un’epoca di continua evoluzione tecnologica.

Netservice Group – azienda italiana leader nella trasformazione digitale – ha presentato le sue soluzioni tecnologiche innovative per la Pubblica Amministrazione, grandi imprese e professionisti, nell'ambito del 44esimo Convegno Nazionale dal titolo: 'I servizi demografici protagonisti della trasformazione nell'era digitale, tra nuove forme e diritti in evoluzione'. Il Convegno, organizzato da A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), si è tenuto a Cesenatico (Forlì-Cesena) al Grand Hotel da Vinci. Nello specifico, le soluzioni di cui si è parlato sono: 'Giustizia Metropolitana', 'Timbro Digitale' e 'Seedoc'.

