Crans-Montana Carlo Barberis Expo Training | Essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo soprattutto nei più giovani

Da ilgiornaleditalia.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente di Crans-Montana evidenzia l’importanza di educare i giovani a una corretta percezione del pericolo. Carlo Barberis di Expo Training sottolinea come sia fondamentale sviluppare capacità di riconoscere i segnali di rischio fin dalla giovane età, per favorire comportamenti più consapevoli e sicuri. Questa attenzione può contribuire a prevenire tragedie e promuovere una cultura della sicurezza più diffusa tra le future generazioni.

“Episodi di cronaca recente, come la tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera, ci ricordano con forza quanto sia essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo e la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio, soprattutto nei più giovani”. Lo ha dichiarato Carlo Bar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

crans montana carlo barberis expo training essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo soprattutto nei pi249 giovani

© Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, Carlo Barberis, Expo Training: “Essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo, soprattutto nei più giovani"

Leggi anche: I rebus di Chivu: le sconfitte nei big match, quel baricentro troppo alto e la “percezione del pericolo”

Leggi anche: Crans-Montana, scoperte altre due vittime italiane: le più giovani, chi sono

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

crans montana carlo barberisOggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole - L'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. today.it

Funerali Crans-Montana, a Milano l'addio a Chiara Costanzo e Achille Barosi. Il padre: «Chiederò a Meloni che non ci siano omissioni» - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... leggo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.