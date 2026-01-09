Crans-Montana Carlo Barberis Expo Training | Essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo soprattutto nei più giovani
L’incidente di Crans-Montana evidenzia l’importanza di educare i giovani a una corretta percezione del pericolo. Carlo Barberis di Expo Training sottolinea come sia fondamentale sviluppare capacità di riconoscere i segnali di rischio fin dalla giovane età, per favorire comportamenti più consapevoli e sicuri. Questa attenzione può contribuire a prevenire tragedie e promuovere una cultura della sicurezza più diffusa tra le future generazioni.
“Episodi di cronaca recente, come la tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera, ci ricordano con forza quanto sia essenziale sviluppare una corretta percezione del pericolo e la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio, soprattutto nei più giovani”. Lo ha dichiarato Carlo Bar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
