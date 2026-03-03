lavori sulla sp 13 uso il punto sui cantieri

I lavori sulla Sp 13 Uso continuano senza sosta nei territori di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano, dove si stanno effettuando interventi di ripristino e miglioramento della sicurezza. Le operazioni riguardano zone colpite dai movimenti franosi causati dall’alluvione di maggio 2023, con l’obiettivo di rendere nuovamente percorribile la strada. Le attività sono in corso per garantire la riapertura e la sicurezza del tratto interessato.

Proseguono celermente i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla Sp 13 Uso, nei territori di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano, interessati da movimenti franosi per l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, con un costo di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr ed è eseguito dall’impresa Clas di San Piero in Bagno. A Borghi fra le frazioni di Stradone e Masrola sono in corso i lavori sul Rio Tamburone con la provinciale 13 sfondata. A Masrola frazione in parte del comune di Poggio Torriana e in parte di Borghi, sono in corso i lavori con regolazione del transito in tutti e due i casi a senso unico alternato semaforico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

