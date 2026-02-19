I lavori per lo sport Cittadella e palazzetto Il punto sui cantieri

Ferrara ha avviato i lavori per il nuovo palazzetto dello sport, una decisione presa per migliorare le strutture cittadine. La scelta nasce dalla necessità di offrire impianti più moderni e funzionali ai cittadini. I cantieri sono già attivi e coinvolgono varie aree della città, con interventi mirati a potenziare gli spazi dedicati alle attività sportive. La realizzazione del progetto mira a favorire eventi e attività sportive di livello. I lavori proseguono senza sosta, portando avanti un piano di sviluppo concreto.

Ferrara accelera sullo sport. Non uno slogan, ma una linea politica che negli ultimi anni ha preso forma in cantieri, delibere e finanziamenti intercettati. Il dirigente del Servizio Edilizia, Massimo Cavallin, fotografa un piano di investimenti che supera i 25 milioni di euro tra opere concluse, lavori in corso e interventi programmati fino al 2027. Una traiettoria perseguita dall'assessore allo Sport Francesco Carità e dall'amministrazione guidata dal sindaco Alan Fabbri, con un traguardo già centrato: il riconoscimento di Ferrara Città Europea dello Sport 2027 conferito da Aces Europe. Il cuore dell'operazione è la Cittadella dello Sport.