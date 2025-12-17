Lavori sulla Valleranese asfalto nuovo su due chilometri di strada

Sono iniziati i lavori di asfaltatura sulla Valleranese, lungo la strada provinciale 65 tra i chilometri 2 e 4. Un intervento importante volto a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, garantendo un percorso più scorrevole e affidabile per tutti gli utenti. L'intervento interesserà circa due chilometri di strada, contribuendo a valorizzare il territorio e facilitare gli spostamenti quotidiani.

