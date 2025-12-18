In vista dei lavori di ammodernamento della stazione ecologica di Faenza, è stato aperto un sito provvisorio presso Piazzale della Graziola. Fino a fine febbraio, i cittadini potranno usufruire di questa nuova area per la raccolta dei rifiuti, in attesa della riapertura del centro di via Righi 6, temporaneamente chiuso per interventi di miglioramento e aggiornamento.

© Ravennatoday.it - Lavori di ammodernamento alla stazione ecologica: apre un sito provvisorio per la raccolta dei rifiuti a Faenza

