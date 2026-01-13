Lavori di manutenzione sulla A16 Napoli-Canosa chiusura della stazione di Baiano
Per lavori di manutenzione sul cavalcavia, la stazione di Baiano sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio. Si consiglia di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di rispettare le indicazioni sulla viabilità temporanea.
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Tufino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
