Lavori di manutenzione sulla A16 Napoli-Canosa chiusura della stazione di Baiano

Per lavori di manutenzione sul cavalcavia, la stazione di Baiano sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiusa in entrata verso Napoli dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio. Si consiglia di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di rispettare le indicazioni sulla viabilità temporanea.

A16, chiusura notturna tra Grottaminarda e Vallata per manutenzione; Autostrada A14, chiusa per una notte l'entrata della stazione di Canosa; A16 Napoli – Canosa: la sera di mercoledì 14 gennaio chiusura del tratto fra Grottaminarda e Vallata; A16 Napoli-Canosa e A14 Bologna-Taranto: chiusura tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest e stazione Foggia.

