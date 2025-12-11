La struttura per la promozione delle sigarette non era abusiva assolti definitivamente i due imprenditori

La Corte d’Appello di Bologna ha definitivamente assolta due imprenditori riccionesi, confermando che la loro attività promozionale delle sigarette non era abusiva. La decisione chiude un lungo contenzioso riguardante l’occupazione di una parte della Piazzetta del Faro di Riccione, sancendo la regolarità delle loro azioni.

La Corte d’Appello di Bologna ha messo la parola fine all'annosa questione che vedeva imputati due noti imprenditori riccionesi accusati di aver occupato arbitrariamente una porzione della Piazzetta del Faro di Riccione. Dopo l'assoluzione in primo grado del giudice monocratico del Tribunale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

