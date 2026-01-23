Anzio | fatture false e lavoratori inesistenti confiscati 37 milioni a due imprenditori

A Anzio, due imprenditori sono stati coinvolti in un’operazione che ha portato al sequestro di beni e asset per circa 37 milioni di euro. L’indagine ha scoperto emissione di fatture false e la presenza di lavoratori inesistenti, evidenziando irregolarità nel settore economico locale. La misura patrimoniale mira a contrastare attività illegali e a tutelare il mercato legale della zona.

Un’importante operazione ha portato al sequestro di partecipazioni societarie, aziende, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 37 milioni di euro, confiscati a due imprenditori di Anzio, situata in provincia di Roma. Questo provvedimento, emesso in seguito a una sentenza della Corte di Cassazione, è il risultato di un’indagine condotta dalla compagnia di Nettuno della Guardia di Finanza. L’inchiesta ha coinvolto oltre 40 persone, indagate per vari reati, tra cui associazione a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

