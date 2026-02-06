Auto fuori controllo si schianta contro un albero | nell' incidente muoiono due ragazzi
Questa notte a Saronno due giovani sono morti in un incidente stradale. La macchina, una vettura fuori controllo, si è schiantata contro un albero. I ragazzi, di 22 e 24 anni, erano a bordo e sono deceduti sul colpo. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Due ragazzi di 22 e 24 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì a Saronno (Varese). Lo schianto non ha lasciato scampo ai due giovani, che sono probabilmente deceduti sul colpo.Grave incidente a Saronno: due mortiL'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada.🔗 Leggi su Milanotoday.it
