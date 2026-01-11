Incidente a Nocera | auto fuori controllo si schianta contro il muro di un bar

Nella notte a Nocera Inferiore, un incidente si è verificato nel rione Casale del Pozzo. Attorno alle 2.30, un’auto Audi bianca, percorrendo a velocità elevata via Francesco Federici, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di un bar. L’evento ha causato danni e preoccupazione tra i residenti, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Attimi di paura nella notte nel rione Casale del Pozzo, a Nocera Inferiore. Poco prima delle 2.30, un'auto Audi di colore bianco, che transitava ad altissima velocità in via Francesco Federici, è rimasta coinvolta in un violento incidente nel cuore del centro storico.

