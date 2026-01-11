Incidente a Nocera | auto fuori controllo si schianta contro il muro di un bar

Nella notte a Nocera Inferiore, un incidente si è verificato nel rione Casale del Pozzo. Attorno alle 2.30, un’auto Audi bianca, percorrendo a velocità elevata via Francesco Federici, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di un bar. L’evento ha causato danni e preoccupazione tra i residenti, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Attimi di paura nella notte nel rione Casale del Pozzo, a Nocera Inferiore. Poco prima delle 2.30, un’auto Audi di colore bianco, che transitava ad altissima velocità in via Francesco Federici, è rimasta coinvolta in un violento incidente nel cuore del centro storico.La dinamicaSecondo una prima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: tre feriti, uno grave Leggi anche: Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro: ferita 20enne Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Auto fuori strada a Casal Velino, paura per il conducente; Incidente mortale sulla nuova 106. Nei pressi dello svincolo di Roccella un'auto finisce fuori strada e si incendia. Nocera Inferiore, auto fuori controllo nel centro storico: paura nella notte al Casale del Pozzo - Intorno alle 2:30, un’Audi di colore bianco, lanciata a velocità sostenuta lungo via Francesco Federici, nel rione Casale del Pozzo, è rimasta coinvolta in una violenta carambola che ha svegliato nume ... agro24.it

Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni - Il tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani ... fanpage.it

Ennesimo orrore della "tradizione"! A Nocera Inferiore (SA) un cavallo è morto per un malore durante la parata dell'Epifania. Un fatto gravissimo che non può essere considerato un incidente, bensì una scelta precisa di sfruttamento degli animali che deve finir x.com

Nocera Superiore piange la scomparsa di Pasquale Bartiromo, vittima stamattina dell'incidente stradale in Cilento che è stato riportato da tutte le testate giornalistiche della zona. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.