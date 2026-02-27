Sanremo 2026 le pagelle ai look della serata cover | Laura Pausini in Balenciaga Elettra Lamborghini spagnoleggiante

Durante la quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, numerosi artisti e ospiti sono saliti sul palco per interpretare cover e duetti, con protagonisti anche la co-conduttrice e alcuni volti noti del panorama italiano. Tra i look più commentati, Laura Pausini ha scelto Balenciaga, mentre Elettra Lamborghini ha optato per uno stile spagnoleggiante. La serata ha visto una grande partecipazione di nomi e personalità del mondo dello spettacolo.

La scaletta di questa quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo dedicata alle cover e ai duetti è particolarmente affollata di nomi e ospiti: da Bianca Balti a Belen Rodriguez, da Francesca Fagnani a Monica Bellucci, oltre alla co-conduttrice Laura Pausini e a tutti i cantanti in gara. La gara, a colpi di stile, è serrata. Dopo Armani e Alberta Ferretti, stasera Laura veste Balenciaga, con le creazioni dell'amico stilista Pierpaolo Piccioli. Il primo look è rock e grintoso proprio come la canzone con cui apre la serata: pantalone, t-shirt di pelle nera con strascico, lunghi guanti fucsia e gli iconici occhiali a mascherina da "mosca" tempestati di cristalli.