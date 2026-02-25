Arisa e Levante illuminano l' Ariston Laura Pausini e Patty Pravo puntanto sul total black Elettra Lamborghini stupisce tutti

Arisa e Levante sono salite sul palco dell’Ariston, portando energia e stile, dopo che la pioggia ha costretto a ripensare la serata. La loro presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre Elettra Lamborghini ha sorpreso con un look audace, attirando sguardi. La moda si unisce alla musica, creando un’atmosfera vibrante e imprevedibile, proprio come il resto della serata. La manifestazione continua tra sorprese e momenti di forte impatto visivo.

S i alza il sipario sul palco dell’ Ariston: è ufficialmente iniziato il Festival di Sanremo 2026. Alla kermesse più seguita d’Italia, giunta alla sua 76esima edizione, la musica non è l’unica protagonista e anche la moda conquista i riflettori. In classifica non solo le canzoni, quindi, ma le pagelle per decretare i look più belli di Sanremo nella prima serata e anche i vestiti e gli outfit meno “azzeccati” delle donne protagoniste: da Laura Pausini ad Arisa, da Elettra Lamborghini a Levante. Ditonellapiaga irriverente a Sanremo 2026: t-shirt e gonna a ruota per il debutto X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle della prima serata del festival, top e flop Tra scelte azzardate e outfit “sicuri”, il successo dei cantanti in gara passa anche per le scelte stilistiche: c’è chi sperimenta, chi si attiene al proprio personaggio e chi, invece, rompe le regole e cambia completamente immagine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita, ecco il "dietro le quinte" dell'incontro più atteso prima dell'AristonLaura Pausini ha scelto tonalità chiare e un look elegante per l’incontro al Quirinale, un momento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso ParadisoSanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara pronti a emozionare il pubblico.