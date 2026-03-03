L’attesa della risposta | momento magico

Matilde ha raccontato di aver scritto una lettera con contenuti personali, sentendosi preoccupata ma anche curiosa di scoprire chi avrebbe ricevuto il suo messaggio e di ricevere una risposta. Ha spiegato di aver atteso con ansia il ritorno, desiderosa di conoscere le reazioni e i dettagli di chi si sarebbe fatto avanti. La sua attesa è durata fino a quando ha ricevuto una risposta.

Matilde: "Ero preoccupata perché avevo scritto cose personali ma anche curiosa di sapere chi avrebbe ricevuto la mia lettera e ancor di più di ricevere la risposta". Francesco: "Il momento migliore è l’attesa della risposta e quando finalmente si riceve la lettera sei contento e non vedi l’ora di leggere". Daniele: "Non posso dimenticare l’eccitazione provata il giorno dell’arrivo delle lettere: noi, radunati intorno alla cattedra impazienti di ricevere la risposta!" Filippo: "Scrivere ad un compagno misterioso mi terrorizzava però ho cercato di essere sincero ed esprimere i miei pensieri e le mie emozioni in modo autentico”. Jacopo: "Questa esperienza mi sta aiutando ad esprimere sensazioni, pensieri e desideri in modo più libero e mi ha fatto capire l’importanza di avere degli amici con cui aprirsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

