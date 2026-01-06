La Fiamma Olimpica illumina Forlì sotto una bufera di neve l' emozione della mamma tedofora | Momento speciale e magico

La Fiamma Olimpica ha attraversato Forlì sotto una fitta nevicata, creando un’atmosfera suggestiva e solenne. La partecipazione della mamma tedofora ha reso il momento ancora più speciale, testimonianza di emozioni autentiche e di un avvenimento che unisce sport e comunità. Questa tappa rafforza il legame tra la città e l’evento Milano-Cortina 2026, sottolineando l’importanza simbolica e culturale delle Olimpiadi.

Il viaggio della Fiamma Olimpica verso la cerimonia di Milano, sul Lario il 3 febbraio: Cantù, Cernobbio e Como - Appuntamento il 3 febbraio provenendo da Meda: prima in Brianza, poi sul lago ed infine nel cuore della città. ciaocomo.it

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna: percorso e tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna: percorso e tedofori ... tg24.sky.it

Marco Bezzecchi accende la Fiamma Olimpica a Rimini: il braciere si illumina in piazza Malatesta. La fiamma, dopo aver attraversato la città da Riccione al cuore del centro storico, tra entusiasmo e partecipazione. Il viaggio continua verso #MilanoCortina 2 - facebook.com facebook

