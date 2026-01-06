La Fiamma Olimpica illumina Forlì sotto una bufera di neve l' emozione della mamma tedofora | Momento speciale e magico

La Fiamma Olimpica ha attraversato Forlì sotto una fitta nevicata, creando un’atmosfera suggestiva e solenne. La partecipazione della mamma tedofora ha reso il momento ancora più speciale, testimonianza di emozioni autentiche e di un avvenimento che unisce sport e comunità. Questa tappa rafforza il legame tra la città e l’evento Milano-Cortina 2026, sottolineando l’importanza simbolica e culturale delle Olimpiadi.

Un’autentica bufera di neve ha fatto da scenografia al passaggio della Fiamma Olimpica a Forlì, trasformando la città mercuriale in un tassello ideale del mosaico di Milano-Cortina 2026. Fiocchi bianchi a falda larga, fitti e ostinati, sono scesi come un linguaggio universale, capace di unire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

