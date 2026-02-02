Il momento magico del Tennis

Da oasport.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera torna “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” con una puntata dedicata al “momento magico del Tennis”. Lorenzo Dallari apre il dibattito insieme a ospiti di spicco: Bertolucci, Golarsa, Meloccaro e Ricci Bitti, che raccontano storie e segreti di uno sport che ha fatto la storia italiana. Tra ricordi di vittorie e analisi delle sfide attuali, il programma offre uno sguardo diretto e senza filtri sul mondo del tennis.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione: Paolo Bertolucci, storico protagonista del tennis azzurro e vincitore della Coppa Davis 1976, simbolo di una generazione che ha scritto pagine indelebili dello sport italiano; Laura Golarsa, ex tennista professionista e oggi apprezzata commentatrice di Sky Tennis, voce competente e appassionata del grande tennis internazionale; Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport, tra i volti più riconoscibili del racconto televisivo del tennis; Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione Italiana Tennis, profondo conoscitore delle dinamiche istituzionali e strategiche del movimento tennistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

il momento magico del tennis

© Oasport.it - Il momento magico del Tennis

Approfondimenti su Tennis Magico

Napoli Primavera, momento magico: il risultato è pazzesco!

Pronostico Udinese-Genoa: continua il momento magico

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il momento magico del Tennis

Video Il momento magico del Tennis

Ultime notizie su Tennis Magico

Argomenti discussi: ANDREA PICCONE SUL PODIO NELLA PRESTIGIOSA MARLENE CUP; CDM CX – Pellizotti vince a Hoogerheide, a Pezzo Rosola (2°) la Coppa; Genova Come Hogwarts: alla scoperta degli Animagus; Il gran teatro delle idee: il Barocco protagonista del 2026 a Forlì.

Il momento magico del TennisNuovo appuntamento della nuova stagione di Fantini Club LIVE: Sport e Turismo. Il tema della puntata sarà Il momento magico del Tennis, affrontato dal ... oasport.it

il momento magico delIl momento magico del tennis: Bertolucci, Golarsa e Maloccaro ospiti del Fantini Club LiveNuovo appuntamento questa sera, lunedì 2 febbraio alle 21, con Fantini Club Live – Sport e Turismo, il ciclo di incontri che ogni lunedì porta al centro ... ravennanotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.