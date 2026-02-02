Il momento magico del Tennis

Questa sera torna “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” con una puntata dedicata al “momento magico del Tennis”. Lorenzo Dallari apre il dibattito insieme a ospiti di spicco: Bertolucci, Golarsa, Meloccaro e Ricci Bitti, che raccontano storie e segreti di uno sport che ha fatto la storia italiana. Tra ricordi di vittorie e analisi delle sfide attuali, il programma offre uno sguardo diretto e senza filtri sul mondo del tennis.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di "Fantini Club LIVE: Sport e Turismo". Il tema della puntata sarà "", affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d'eccezione: Paolo Bertolucci, storico protagonista del tennis azzurro e vincitore della Coppa Davis 1976, simbolo di una generazione che ha scritto pagine indelebili dello sport italiano; Laura Golarsa, ex tennista professionista e oggi apprezzata commentatrice di Sky Tennis, voce competente e appassionata del grande tennis internazionale; Stefano Meloccaro, giornalista di Sky Sport, tra i volti più riconoscibili del racconto televisivo del tennis; Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione Italiana Tennis, profondo conoscitore delle dinamiche istituzionali e strategiche del movimento tennistico.

