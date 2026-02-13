Diego Simeone ha festeggiato con un gesto delle tre dita dopo il 3-0 dell’Atletico Madrid contro il Barcellona, sfottendo il giovane Yamal, che aveva esultato in modo nervoso dopo il gol.

Non solo la schiacciante vittoria ai danni del Barcellona: Simeone ci mette il suo e sfotte Yamal dopo il 3 a 0. Il video del Chiringuito. Simeone sfotte Yamal: i dettagli. Dopo il 3-0 segnato da Ademola Lookman, il Cholo si avvicina al giovane talento del Barcellona e gli mostra in modo evidente tre dita, gesto inteso come una provocazione legata al risultato. Il tecnico argentino non si ferma un attimo nel primo tempo, durante il quale l’ Atlético mette a segno tutte e quattro le reti: autogol di Eric Garcia, poi gol di Antoine Griezmann, Lookman e Julian Alvarez. IMAGEN @elchiringuitotv GESTO DE SIMEONE A LAMINE. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Atletico-Barcellona, è Simeone show: dopo il 3 a 0 sfotte Yamal con il gesto delle tre dita – VIDEO

Approfondimenti su atletico barcellona

Dopo il terzo gol dell’Atlético Madrid contro il Barcellona, Diego Simeone si avvicina a Lamine Yamal e mostra il numero “3” con la mano, un gesto che ha immediatamente scatenato polemiche tra tifosi e commentatori, interpretato come una provocazione nei confronti del giovane attaccante blaugrana.

Questa sera si gioca la semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona.

Ultime notizie su atletico barcellona

Argomenti discussi: Poker Atletico, Barça ko 4-0: in gol anche Lookman; Atletico Madrid-Barcellona 4-0: i colchoneros schiantano i blaugrana e volano in finale di Coppa del Re; Barcellona distrutto dall'Atletico 4-0! Segna anche Lookman: servirà una pazza Remuntada; Perché Giuliano Simeone non è stato espulso contro il Barcellona per il fallo su Alex Balde? La spiegazione.

Atletico Madrid-Barcellona, succede di tutto: Simeone provoca Yamal e si gode Lookman. Ma Flick protesta col VarÈ successo di tutto nella semifinale di andata di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona. La squadra di Simeone ha schiantato quella di Flick rifilandole un clamoroso 4 a 0 che ha ipotecato il ... calciomercato.com

Furia Barcellona, tutti contro l'arbitro di Coppa del Re: Che scandalo. Ma è intelligenza artificiale?Blaugrana sconfitti 4-0 dall'Atletico Madrid. Le decisioni di Martìnez Munuera fanno arrabbiare i catalani, che sentiranno la Federazione ... tuttosport.com

Atletico-#Barcellona, è #Simeone show: dopo il 3 a 0 sfotte #Yamal con il gesto delle tre dita – VIDEO Il video del Chiringuito. Il Cholo: "La strada verso il ritorno è ancora lunga, ma oggi abbiamo regalato una bella gioia alla nostra gente”. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook

Il Barcellona ha perso ieri 4-0 contro l'Atletico, ma per Flick il 4-3 contro l'Inter rappresenta la sua sconfitta più dolorosa con il Barcellona x.com