L' aria che tira Crespi asfalta Parenzo | Megafono di Landini non mi invitare!

"Sono stupefatto dal fatto che hai la solita posizione agiografica". David Parenzo a L'Aria che tira, su La7, mostra con orgoglio le immagini dello sciopero generale, con migliaia di persone in piazza a Firenze per ascoltare il comizio di Maurizio Landini. Ma Luigi Crespi, politologo ospite della trasmissione, lo frena subito. "Guarda le immagini", insiste Parenzo, con Crespi che ribatte: "Queste sono le immagini di un sindacato che ha diviso i lavoratori. Qua c'è solo la Cgil, non ci sono Cgil, Cisl e Uil. Ti rompo la retorica sindacalista, perché l'immagine di qualche migliaia, che io rispetto, sembra il paradigma di tutto il Paese". Liberoquotidiano.it

Botta e risposta Crespi-Vannacci: "La sinistra italiana è antisemita" – "Ma che dice!"

