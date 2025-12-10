Il concertone di Capodanno a Genova | I trentamila in piazza della Vittoria apriranno l’era dei grandi eventi

Ilsecoloxix.it | 10 dic 2025

Il concerto di Capodanno a Genova si prepara a entusiasmare la città, con oltre trentamila persone attese in piazza della Vittoria. L’evento, presentato a Palazzo Tursi, segna l’inizio di una nuova stagione di grandi manifestazioni. Sul palco saliranno i Pinguini Tattici Nucleari, promettendo una notte di musica e festa per salutare il nuovo anno.

Presentato a Palazzo Tursi il programma della notte di San Silvestro: sul palco i Pinguini Tattici Nucleari. La sindaca: “Anche il cambio di location segna l’avvio di una stagione all’insegna dei live di alto livello”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

