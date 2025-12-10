Il concertone di Capodanno a Genova | I trentamila in piazza della Vittoria apriranno l’era dei grandi eventi
Il concerto di Capodanno a Genova si prepara a entusiasmare la città, con oltre trentamila persone attese in piazza della Vittoria. L’evento, presentato a Palazzo Tursi, segna l’inizio di una nuova stagione di grandi manifestazioni. Sul palco saliranno i Pinguini Tattici Nucleari, promettendo una notte di musica e festa per salutare il nuovo anno.
Capodanno in Piazza Duomo, ancora niente concertone. I fuochi d’artificio li fanno Sala e Salvini
Castelsardo, J-Ax è la prima star del concertone di Capodanno La sindaca Tirotto: "Presto il nome del secondo artista sul palco" Articolo completo su "La Nuova Sardegna" del 5/12/2025 - facebook.com Vai su Facebook
