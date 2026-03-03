L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha conquistato una vittoria importante contro Ostiano nel campionato di pallavolo femminile di serie B1. In un’ora e mezza di gioco, la squadra ha vinto 3-0 con i set a 25-16, 25-22 e 31-29, riscattando la sconfitta dell’andata. La partita si è disputata sul campo di Cesena, con l’Angelini che ha mostrato una prestazione di squadra solida e determinata.

Ci ha preso gusto l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che, con un’ottima gara di squadra, in un’ora e mezza di gioco ha steso Ostiano, la quinta della classe nel campionato di pallavolo femminile di serie B1, imponendosi 3-0 (25-16, 25-22, 31-29) e riscattando così il risultato dell’andata. Le bianconere hanno giocato ottimamente la fase del cambiopalla, sfoderando il meglio a muro e in ricezione, dettando il ritmo nei primi due set e, nell’ultimo parziale, contenendo con carattere gli assalti delle avversarie fino al 31-29 decisivo. La partita. Il primo set è un dominio bianconero: Benazzi con due ace consecutivi firma il primo strappo (4-1), Caniato a muro abbassa la saracinesca (13-8), fast di Guardigli (21-12), pallonetto astuto di Parise (24-15), ottima difesa di Gregori e chiusura di Benazzi con una diagonale stretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini alza la testa. Steso pure Ostiano

Volley femminile, terza vittoria di fila per l'Elettromeccanica Angelini: Ostiano spazzata viaCi ha preso gusto l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, con una prestazione magistrale, in un’ora e mezza di gioco ha steso la quinta della classe...

Un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini, al Pala Bcc Romagnolo ecco OstianoIn arrivo un altro match insidioso per l’Elettromeccanica Angelini Cesena: domenica 1° marzo al Pala BCC Romagnolo arriva Ostiano (ore 17.

Approfondimenti e contenuti su Angelini alza

Temi più discussi: L’Angelini alza la testa. Steso pure Ostiano; Angelini Academy e Ie Business School lanciano dieci borse di studio per giovani manager; Angelini Pharma e Quiver Bioscience annunciano collaborazione strategica; Volley femminile, terza vittoria di fila per l'Elettromeccanica Angelini: Ostiano spazzata via.

L’Angelini ora alza l’asticella. Uno sponsor per il CarisportNon chiediamo alla squadra di portare a Cesena la serie A, ma chiediamo a tutte le giocatrici che compongono il roster di affrontare ogni allenamento e ogni partita dando tutto quello che hanno. ilrestodelcarlino.it

Volley, impresa dell'Angelini Cesena: Bologna al tappeto e sorpasso in classifica su ForlìLe bianconere espugnano il campo del Volley Team Bologna con un netto 1-3. Prova mostruosa di Benazzi (28 punti) e vittoria pesantissima ... cesenatoday.it

Vincè. . Il sabato ha un’energia diversa. La musica live si alza, il divertimento prende spazio e nessuno ha voglia di tornare a casa presto. Divertimento 7 giorni su 7 Da Vincè è sempre il momento di fare festa #davince #osteriavince #sabatosera #musicali - facebook.com facebook