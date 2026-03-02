Volley femminile terza vittoria di fila per l' Elettromeccanica Angelini | Ostiano spazzata via

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nel campionato di volley femminile, sconfiggendo Ostiano in tre set con i punteggi di 25-16, 25-22 e 31-29. La partita si è svolta in un’ora e mezza di gioco, con l’Angelini che ha dominato nel primo e secondo set, prima di dover affrontare una lotta lunga e intensa nel terzo.

Ci ha preso gusto l’Elettromeccanica Angelini Cesena che, con una prestazione magistrale, in un’ora e mezza di gioco ha steso la quinta della classe Ostiano 3-0 (25-16, 25-22, 31-29), riscattando il risultato dell’andata. Le bianconere giocano con un cambiopalla superlativo e sfoderano il meglio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini, al Pala Bcc Romagnolo ecco OstianoIn arrivo un altro match insidioso per l’Elettromeccanica Angelini Cesena: domenica 1° marzo al Pala BCC Romagnolo arriva Ostiano (ore 17. Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena riparte a CampagnolaSi apre domani, sabato 7 febbraio, dopo due settimane di riposo, sul campo dell’OSGB Volley il girone di ritorno di Serie B1 per l’Elettromeccanica... Contenuti e approfondimenti su Elettromeccanica Angelini. Temi più discussi: Volley femminile, terza vittoria di fila per l'Elettromeccanica Angelini: Ostiano spazzata via; Elettromeccanica Angelini Cesena supera Ostiano e centra la terza vittoria consecutiva; Colpaccio dell’Angelini sul campo del Team Bologna; Colpaccio Elettromeccanica Angelini: Cesena espugna Bologna 3-1. Elettromeccanica Angelini, vittoria pesante: 3-0 a ScandicciMissione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena nel campionato di B1 femminile. Nello scontro diretto contro la Pallavolo Scandicci, fanalino di coda del girone, le bianconere si impongono ... forli24ore.it Volley femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena verso la difficile sfida con BolognaSabato 21 febbraio l’Elettromeccanica Angelini Cesena farà visita al Volley Team Bologna, formazione attualmente quinta in classifica ... cesenatoday.it Elettromeccanica Angelini Cesena, sfida decisiva contro Ostiano x.com Un’altra prova di maturità per l’Elettromeccanica Angelini, al Pala Bcc Romagnolo ecco Ostiano #Cesena - facebook.com facebook