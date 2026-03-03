landini per il no la cisl non si schiera schermaglie tra comitati sulle regole

Landini si esprime a favore del No, mentre la Cisl mantiene una posizione neutra. Le discussioni tra i vari comitati si concentrano sulle regole e sui finanziamenti, con alcune richieste di chiarimenti da parte di Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto del ministero, riguardo a un possibile finanziamento indiretto dall’Anm. La questione ha suscitato diverse reazioni tra gli attori coinvolti.

C'è un'altra polemica tra comitati. Ieri Pino Gesmundo, segretario del comitato «Società civile per il No», ha inviato un esposto al Consiglio nazionale forense per segnalare che lo scorso 13 febbraio ad Aversa, si è tenuto un convegno organizzato dalla Camera penale di Napoli Nord e dal Comitato per il Si e che nella locandina dell'evento era riportato che la partecipazione avrebbe dato diritto a crediti formativi.

Giustizia, verso il referendum. Il fronte del no schiera i comitati. In campo anche CassanoFIRENZE Con la data del referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo), gli schieramenti prendono forma.

