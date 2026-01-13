A poche settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22-23 marzo, si delineano i fronti delle diverse sensibilità. Il fronte del no si organizza con comitati e si prepara a esprimere il proprio parere. Tra le varie componenti coinvolte anche figure pubbliche come Cassano, che si uniscono nel dibattito. La consultazione rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sul sistema giudiziario italiano.

FIRENZE Con la data del referendum sulla riforma della giustizia (22-23 marzo), gli schieramenti prendono forma. Al comitato del no, nato ufficialmente ieri e presentato alle Giubbe Rosse, vi aderiscono oltre 30 associazioni e realtà, dall’Arci all’Anpi e alla Cgil, dall’Associazione 11 agosto a Sinistra civica ecologista e Legambiente, fino alle Acli. Annunciata una fitta campagna, anche online, con dibattiti e iniziative per spiegare le ragioni del no, a partire da oggi, alle 17.45 al circolo Arci in piazza dei Ciompi, con il primo degli incontri in programma che vedrà la presenza di Margherita Cassano, già presidente della Corte di Cassazione, e Alessandro Nencini, coordinatore del Comitato giusto dire no per la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustizia, verso il referendum. Il fronte del no schiera i comitati. In campo anche Cassano

Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta

Leggi anche: Il fronte del Sì scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La settimana politica: Meloni calendarizza referendum giustizia, Venezuela libera Trentini e Burlò; Giustizia sotto attacco, ecco perché la riforma va fermata col referendum; Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; Giustizia, verso il referendum. Il fronte del no schiera i comitati. In campo anche Cassano.

Giustizia, fissata la data del referendum il 22 e 23 marzo 2026: le novità punto per punto - 23 marzo 2026 il referendum sulla riforma della giustizia: separazione delle carriere, Csm sdoppiato, nuova Alta Corte. panorama.it