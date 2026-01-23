Oggi a Roma, la Cisl ha organizzato un presidio davanti all'ambasciata iraniana per esprimere solidarietà al popolo iraniano in protesta contro il regime degli ayatollah. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso. Fumarola ha commentato le differenze di sensibilità con Landini, sottolineando l’importanza di un sostegno condiviso e responsabile.

La Cisl a sostegno della popolazione iraniana in lotta. Oggi pomeriggio davanti all'ambasciata dell'Iran in Italia, a Roma, la confederazione italiana sindacati lavoratori ha organizzato un presidio per sostenere il popolo iraniano in rivolta contro il regime degli ayatollah. "Siamo qui per esprimere vicinanza e solidarietà a una popolazione che è scesa in piazza. Non vogliamo solo esprimere solidarietà ma vogliamo fare anche un richiamo forte alla comunità internazionale, all'Europa, perché bisogna assolutamente sostenere queste persone e bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione", ha detto la segretaria Daniela Fumarola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Roma il presidio della Cisl per l'Iran. Fumarola: "Landini? Abbiamo sensibilità diverse"

Salari, Fumarola (Cisl) boccia idea Landini su rinnovi annuali contrattiIl sindacato Salari e Fumarola (Cisl) ha espresso opposizione all’ipotesi di rinnovi contrattuali annuali avanzata da Landini.

E la Cisl non ci sta. Fumarola: "La Manovra va cambiata, non cancellata. Domani in piazza a Roma"La CISL si mobilita contro la manovra attuale, chiedendo modifiche piuttosto che la sua cancellazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Venerdì a Roma la piazza per l’Iran. Sabato la marcia dei Radicali; Roma, presidio di Amnesty International a sostegno del popolo iraniano; Roma, torna la protesta dei trattori: sull'Aurelia presidio degli agricoltori e tendone per le assemblee; Iran: 16 Gennaio a Roma presidio di solidarietà.

A Roma il presidio della Cisl per l'Iran. Fumarola: Landini? Abbiamo sensibilità diverseIl sit-in davanti all'ambasciata della Repubblica islamica. La segretaria risponde al Foglio: Noi sempre schierati, senza se e senza ma, difendendo i popoli che sono sott'attacco. E al presidio spun ... ilfoglio.it

Iran, presidio Cisl davanti all'Ambasciata a Roma. Fumarola Vicini al popoloROMA (ITALPRESS) - Siamo qui per esprimere vicinanza e solidarietà a una popolazione che è scesa in piazza. A una popolazione fatta di ... stream24.ilsole24ore.com

#stopmassacro Una delegazione della Cisl #EmiliaRomagna oggi a #Roma al presidio organizzato dalla @CislNazionale davanti all’Ambasciata della Repubblica islamica dell’ #Iran per chiedere a quel Paese il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondam x.com

Roma, Cisl in prima linea per l'Iran: oggi il presidio e la fiaccolata - facebook.com facebook