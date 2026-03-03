L’ANALISI Ma adesso si deve pensare alla Coppa Non sarà facile rimontare due gol

Dopo aver conquistato il primato in solitaria, la squadra si prepara ora alle prossime sfide di campionato. La lotta per la vetta ha visto l’Ostiamare mantenere la leadership per tutta la prima parte stagione, mentre Teramo e Ancona si sono scambiate la testa tra febbraio e domenica mattina. Ora l’obiettivo è concentrarsi sulla Coppa, con la squadra che cerca di recuperare due gol da rimontare.

Primato in solitaria. Prima l'inseguimento all'Ostiamare, leader della classifica dalla prima alla 21esima giornata, poi il braccio di ferro tra Teramo e Ancona, insieme in testa alla graduatoria dal turno successivo, quello del primo febbraio, fino a domenica mattina. Infine lo scatto di reni, la vittoria con la Maceratese e il contemporaneo ko del Teramo a San Mauro Pascoli, e i dorici da soli in testa alla classifica. Un inseguimento che viene da lontano, se si pensa che dopo le due sconfitte consecutive rimediate nel girone d'andata dai dorici, quella di Teramo e quella in casa contro il Fossombrone, l'Ancona era scivolata al quarto posto in classifica a 9 lunghezze dall'Ostiamare.