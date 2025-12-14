La scuola deve essere un luogo dove si impara a pensare non cosa pensare
La scuola dovrebbe favorire lo sviluppo del pensiero critico, piuttosto che imporre idee preconfezionate. In questo articolo, viene presentato il punto di vista della Dirigente Anna Maria De Luca e si analizza l'intervento del ministro Valditara, che ha inviato ispettori in alcune scuole per tutelare la libertà cognitiva, elemento fondamentale per una piena democrazia.
Riceviamo e pubblichiamo il punto di vista della Dirigente Anna Maria De Luca - L'intervento del ministro Valditara (che ha inviato gli ispettori in due scuole per verificare il rispetto di questo principio) è stato a tutela della libertà cognitiva che è precondizione di ogni autentica democrazia. L'articolo . Orizzontescuola.it
