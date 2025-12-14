La scuola deve essere un luogo dove si impara a pensare non cosa pensare

La scuola dovrebbe favorire lo sviluppo del pensiero critico, piuttosto che imporre idee preconfezionate. In questo articolo, viene presentato il punto di vista della Dirigente Anna Maria De Luca e si analizza l'intervento del ministro Valditara, che ha inviato ispettori in alcune scuole per tutelare la libertà cognitiva, elemento fondamentale per una piena democrazia.

Riceviamo e pubblichiamo il punto di vista della Dirigente Anna Maria De Luca - L'intervento del ministro Valditara (che ha inviato gli ispettori in due scuole per verificare il rispetto di questo principio) è stato a tutela della libertà cognitiva che è precondizione di ogni autentica democrazia. L'articolo . Orizzontescuola.it

Scuola: Valditara, luogo di pluralismo, non di indottrinamento e propaganda - "A scuola si deve andare per imparare, le scuole devono essere luoghi di pluralismo, non di indottrinamento e propaganda". agenzianova.com

Bianchi: “La scuola deve essere aperta, inclusiva e affettuosa. A scuola si imparano gli affetti e la solidarietà, non solo le nozioni” - Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione durante il governo Draghi, è intervenuto ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia. orizzontescuola.it

La Lega: "La scuola deve essere un luogo di educazione, non di indottrinamento degli studenti". Il meloniano Cavedagna: "FdI ha già presentato un’interrogazione per capire come sia potuto accadere". - facebook.com facebook

Valditara: “La pena deve tendere alla rieducazione, la scuola deve consentire a chi è caduto di potersi rialzare. Ridiamo importanza al valore del lavoro”. Il progetto Folsom Freedom x.com