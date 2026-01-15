Bilancio Irpef invariata per i redditi più bassi

La giunta ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028, con l’intento di sostenere le famiglie e garantire servizi di qualità. Il documento prevede investimenti nella città senza modifiche alle aliquote Irpef per i redditi più bassi, mantenendo un equilibrio tra sviluppo e tutela delle fasce più deboli.

La giunta ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028, con l’obiettivo di sostenere le famiglie, mantenere alti standard nei servizi e continuare a investire nella città, senza aumentare la pressione fiscale per i redditi più bassi. L’Amministrazione ha scelto di non aumentare l’addizionale Irpef per i redditi fino a 28.000 euro per il triennio, preservando così il livello più basso della provincia e tutelando la maggior parte delle famiglie. Le entrate correnti complessive ammontano a circa 54 milioni di euro. L’Imu rappresenta la principale fonte di finanziamento del Comune (41% delle entrate correnti), con aliquote che restano invariate rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Irpef invariata per i redditi più bassi Leggi anche: Consiglio regionale Toscana, maratona di bilancio: misure 2026-2028. Addizionale Irpef invariata Leggi anche: Aumento Irpef a Gossolengo, Pd: «Colpiti solo i redditi medio-bassi, servono spiegazioni» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bilancio, Irpef invariata per i redditi più bassi; Legge di Bilancio, aliquota dal 35% al 33%: riduzione complicata dell’Irpef; Come cambierà la retribuzione nel 2026 ?; Bilancio comunale 2026–2028 a Cervia: 42 milioni di investimenti e spesa corrente di 53 milioni. Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti - ter del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75. fiscoetasse.com

La legge di bilancio 2026 ridisegna il mondo del lavoro: ecco tutte le novità - Taglio del cuneo fiscale, incentivi alle assunzioni stabili, misure per le lavoratrici madri e nuove regole su previdenza e congedi ... ecodibergamo.it

Manovra 2026, dalla Legge di Bilancio novità per i dipendenti: ecco come cambia la busta paga - Dall'IRPEF alle nuove flat tax: le novità della Manovra modificano anche la busta paga di lavoratrici e lavoratori dipendenti ... affaritaliani.it

La legge di #bilancio 2026 e l' #Irpef: Ruggero Paladini sostiene che lungi dal risolvere i problemi che gravano sull’Irpef, la legge di Bilancio 2026 ne aggraverà alcuni eticaeconomia.it/la-legge-di-bi… x.com

Legge di Bilancio 2026: la tua impresa è pronta al cambiamento È ufficialmente in vigore la Legge n. 199/2025. Tra novità fiscali, nuovi assetti IRPEF e riforme sul lavoro, il panorama per gli artigiani e le imprese cambia radicalmente. Ne parliamo Martedì facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.