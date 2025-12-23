Sud migliora ma ha i redditi più bassi

Il Nord-Ovest continua a guidare l’economia italiana, con crescita superiore di Pil e consumi rispetto alle altre regioni. Tuttavia, nel Mezzogiorno, l’occupazione registra miglioramenti e aumenta anche il reddito disponibile, nonostante i redditi medi più bassi. Questi dati evidenziano le diverse dinamiche economiche a livello territoriale, evidenziando i punti di forza e le sfide di ciascuna area del Paese.

23.15 Il Nord-Ovest si conferma la locomotiva dell'Italia, con Pil e consumi che crescono più del resto del Paese mentre l' occupazione fa meglio nel Mezzogiorno dove sale anche il reddito disponibile. Uno scatto su quest'ultimo fronte che però non è sufficiente a scardinare l' ultimo posto della classifica nazionale La fotografia arriva dal Report dell' Istat sui conti economici territoriali riferiti al 2024 ed è quella di un Sud che migliora le sue performance ma ancora con tanta strada da fare per colmare il gap con il Centro-Nord. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

