Russia ambasciata attacca l’Italia | Politica imita il peggio dell’Ucraina

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’ambasciata russa attacca l’Italia per il rischio di “ucrainizzazione della politica italiana e della vita pubblica in generale”. La presa di posizione arriva dopo l’episodio avvenuto il 22 dicembre all’università Federico II di Napoli, dove è stata organizzata dalla sezione locale dell’Anpi conferenza ‘Russofilia, russofobia, verità’.  Nella ricostruzione dell’ambasciata, che trova spazio anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

russia ambasciata attacca l8217italia politica imita il peggio dell8217ucraina

© Ildifforme.it - Russia, ambasciata attacca l’Italia: “Politica imita il peggio dell’Ucraina”

Leggi anche: Torre dei Conti, la Russia attacca: “Italia crollerà tutta, spreca soldi finanziando Ucraina”

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass ancora non risolta”, news in diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina: FdI, 'solidarietà a Calenda per attacco ambasciata russa, noi dalla parte della libertà' - “Esprimiamo la nostra solidarietà al leader di Azione Carlo Calenda vittima di un attacco scomposto da parte dell'ambasciata russa. iltempo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.