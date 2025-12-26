L' ambasciata russa attacca l' Italia | L' ucrainizzazione va avanti
"L'ucrainizzazione dell'Italia va avanti". Il duro attacco arriva dall'ambasciata russa, che ha manifestato una dura presa di posizione dopo l'episodio avvenuto il 22 dicembre all'università Federico II di Napoli, dove è stata organizzata dalla sezione locale dell'Anpi conferenza 'Russofilia. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: «L’ucrainizzazione dell’Italia va avanti», l’attacco dell’ambasciata russa dopo la protesta al convegno di Napoli. L’ira degli attivisti pro-Kiev
Leggi anche: L'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana"
Russia attacca l'Italia: Ormai è come l'Ucraina. Mosca difende Di Battista; L'ambasciata russa a Roma attacca 'l'ucrainizzazione' della politica italiana; L'ambasciata Russa attacca: Ucrainizzazione della politica italiana | Zelensky: Incontrerò presto Trump; L'ambasciata russa a Roma attacca l'ucrainizzazione della politica italiana.
L'ambasciata russa a Roma attacca 'l'ucrainizzazione' della politica italiana - L'ambasciata russa in Italia denuncia su Facebook quella che definisce "ucrainizzazione della politica italiana col tacito consenso e, di fatto, la complicità delle autorità". ansa.it
Russia, ambasciata attacca l'Italia: "Politica imita il peggio dell'Ucraina" - Il post dell'ambasciata dopo l'episodio avvenuto a Napoli, dove è stata organizzata una conferenza dall'Anpi: 'Orsi e Di Battista attaccati dai nazisti' ... msn.com
«L’ucrainizzazione dell’Italia va avanti», l’attacco dell’ambasciata russa dopo la protesta al convegno di Napoli. L’ira degli attivisti pro-Kiev - Prosegue la polemica sul dibattito organizzato dall'Anpi presso l'università Federico II, con gli interventi di Di Battista e del professore d'Orsi. msn.com
L'ambasciata russa a Roma attacca l'ucrainizzazione della politica italiana - facebook.com facebook
Pro-Kiev: “Governo intervenga su aggressione alla Federico II. L’ambasciata russa ribalta la realtà” - la Repubblica x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.