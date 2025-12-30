Il Liverpool ha licenziato l’allenatore incaricato dei calci piazzati dopo aver subito 12 gol in questa fase. La società aveva puntato su questa figura per migliorare le prestazioni sia in attacco che in difesa, in un contesto in cui in Premier League questa specializzazione sta assumendo un ruolo sempre più importante, supportata da dati statistici.

L’avevano preso apposta per migliorare il rendimento sui calci piazzati, in attacco e in difesa. In Premier è diventata una piccola mania questa specializzazione, con statistiche a supporto. Ebbene Aaron Briggs ha fatto così schifo che l’hanno licenziato. Detta all’inglese, ovvero come scrive il Times: “Ha pagato il prezzo delle persistenti fragilità dei campioni e ha lasciato il club”. Lo hanno cacciato al 12° gol subito su calcio piazzato in questa stagione (sette solo su calcio d’angolo). Briggs era stato nominato allenatore specializzato nei calci piazzati a settembre. Ora i calci piazzati tornano tra le responsabilità di Slot e del resto dello staff tecnico, tra cui Sipke Hulshoff e Giovanni van Bronckhorst. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Liverpool avevano preso un allenatore dei calci piazzati. Dopo 12 gol subiti l’hanno licenziato

Leggi anche: Liverpool, l’incubo dei calci piazzati che sta frenando Slot

Leggi anche: Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema: numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Panna montata e giocattoli sessuali hanno spaventato l’icona del Liverpool alla “festa di Natale più dissoluta di sempre”.

L’ex analyst Graham: “Così il mio Liverpool ha preso Salah e Mané grazie ai dati” - I retroscena dell’ex data analyst dei Reds all’evento TransferRoom: “Klopp voleva Brandt, noi abbiamo scelto Salah. gianlucadimarzio.com

Liverpool, preso Konchesky:| Dalla Valle va al Fulham - Il manager del Liverpool, Roy Hodgson, ha ingaggiato il difensore Paul Konchesky, che arriva dal Fulham, club già diretto dall'ex allenatore di Udinese e Inter. calciomercato.com

Salah escluso dal Liverpool, una furia prima dell'Inter: «Non ho più rapporti con l'allenatore, qualcuno nel club non mi vuole» - Scoppia il caso Salah in casa Liverpool, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter (martedì a San Siro). corriere.it

«La Champions vinta con il Liverpool è un ricordo bellissimo e orribile allo stesso tempo. L’unico sollievo è pensare che abbiamo salvato molte persone, se non fossimo scesi in campo sarebbe andata diversamente. I nostri tifosi avevano sfondato la rete ed er - facebook.com facebook

Salah e il Liverpool hanno chiuso: ora i Reds devono assicurarsi #Semenyo per sostituire l'egiziano x.com