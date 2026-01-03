Lo specialista dei calci piazzati dell’Arsenal analizza i cinque acquisti più interessanti per la GW20, offrendo spunti utili per ottimizzare la propria rosa. Dopo un periodo di rotazioni e sfide, questa fase rappresenta un’occasione per rivedere le scelte e pianificare al meglio le prossime giornate di Fantasy Premier League. Ecco i suggerimenti principali per affrontare al meglio questa nuova settimana di gioco.

2026-01-02 18:39:00 Breaking news: Dopo un programma festivo caotico e pieno di grattacapi dovuti alla rotazione, la Gameweek 20 della FPL 202526 offre una nuova opportunità per resettare il nuovo anno. scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst. Che tu stia inseguendo le frecce verdi o proteggendo la tua posizione in classifica, questi cinque giocatori portano il mix di forma, calendario e vantaggi di cui hai bisogno in questo momento. Dalla minaccia del gol su punizione dell’Arsenal a uno dei motori del centrocampo più sottovalutati del campionato, questi sono i nomi che tutti devono recuperare prima della scadenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lo specialista dei calci piazzati dell’Arsenal guida i nostri cinque acquisti imperdibili in vista della GW20

