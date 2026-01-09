Genova 19enne denuncia aggressione omofoba | Sfregiato al viso

Domenico Cerqua, 19 anni, ha denunciato un’aggressione omofoba avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena, Genova. Dopo l’episodio, ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza, che lo ha visto sfregiato al viso. Questa vicenda evidenzia le problematiche legate alla discriminazione e alla violenza basata sull’orientamento sessuale, richiamando l’attenzione su temi di tutela e rispetto delle diversità.

Domenico Cerqua ha 19 anni e ha deciso di raccontare senza veli l’aggressione che ha subito, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, all’uscita da una discoteca a Sampierdarena, Genova. “Ho subito una aggressione omofoba da parte di un gruppo di ragazzini probabilmente ubriachi – racconta in un video postato su TikTok – Sono volate parole come ‘fr.o di m., muori, perché vivi, sparisci, perché esisti'”. Il ragazzo, un ballerino studente di danza, era alla fermata dell’autobus per tornare a casa “quando ho sentito le loro parole mi sono detto: ‘Vado via a piedi’, ma uno di loro mi ha inseguito, mi ha afferrato dal giubbotto, mi ha chiesto: ‘Dove vai?’, poi ha tirato fuori un coltellino e mi ha colpito al viso “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso” Leggi anche: “Ridevo al telefono, loro mi hanno seguito e sfregiato”: Domenico denuncia aggressione omofoba a Genova Leggi anche: Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Ridevo al telefono, loro mi hanno seguito e sfregiato”: Domenico denuncia aggressione omofoba a Genova; Genova, aggressione omofoba: 19enne sfregiato con un coltellino. Mi dicevano 'fr*cio di m*rda, muori, il racconto di Domenico; Furto sul bus: vittima accerchiata e aggredita, autista costretto a fermarsi; Arcigay, 19enne sfregiato al volto con un coltello a Genova. Arcigay, 19enne sfregiato al volto con un coltello a Genova - Un ragazzo di 19 anni è stato sfregiato al volto con un coltello durante un'aggressione omofoba da parte di un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca a Genova Sampierdarena. rainews.it

Genova, sfregiato con un coltello fuori da una discoteca: Arcigay denuncia un’aggressione omofoba - L'associazione parla di "un episodio vile e brutale, che avrebbe avuto l'obiettivo di colpire una persona percepita come 'diversa'" ... telenord.it

Prima gli insulti omofobi, poi la coltellata. Il 19enne denuncia: «Gridavano "froc*o di merda, muori". Perché devo avere paura di tornare a casa?» - Si tratta di alcune delle parole che un gruppo di ragazzini avrebbe rivolto a Domenico, un ballerino di 19 anni, ... leggo.it

Domenico, 19 anni, racconta l’aggressione omofoba subita a Genova: gli insulti, lo sfregio al volto con un coltellino, la paura e la decisione di denunciare. LEGGI https://www.gay.it/genova-aggressione-omofoba-19enne-sfregiato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.