Due colpi di pistola alla gamba del fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane | l’aggressione in centro a Napoli Smentito il pestaggio al padre

Nella notte di Napoli, Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, è stato vittima di un’aggressione, riportando due colpi di pistola alla gamba. L’incidente si è verificato nel centro storico della città. Le autorità hanno smentito che si sia trattato di un pestaggio ai danni del padre di Pisacane. L’evento è attualmente oggetto di indagine.

Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è stato aggrediti nel centro storico di Napoli la scorsa notte. In un primo momento era emerso che anche il padre dell'allenatore era stato vittima dell'aggressione. Ma è stato lo stesso Fabio Pisacane a smentire sui social. L'episodio si è verificato la scorsa notte alle 4 circa ai Quartieri Spagnoli, in vico Tre re a Toledo, all'esterno del locale Pisadog19 gestito dalla famiglia del tecnico rossoblù. Tre persone, ancora non identificate, hanno aggredito il ragazzo 27enne che ha ricevuto due colpi di pistola alla gamba destra.

