Ladro in casa la proprietaria terrorizzata dà l' allarme | lui si lancia in giardino

Una donna si sveglia nel cuore della notte a causa di rumori sospetti provenienti dal piano superiore della sua casa. Quando si rende conto di un intruso, dà immediatamente l’allarme e l’uomo, dopo aver forzato una porta, si lancia nel giardino cercando di scappare. La proprietaria, in stato di shock, chiama le forze dell’ordine. Sul posto arrivano le pattuglie che avviano le ricerche del ladro.

Rumori sospetti in piena notte dal piano superiore: il risveglio di soprassalto della proprietaria e il peggior incubo che si materializza. Un intruso sta facendo irruzione nella sua abitazione, una villetta a due piani di Roè Volciano. La donna era a letto, quando ha sentito passi e movimenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Roè Volciano, ladro scoperto in casa e bloccato dopo un inseguimentoSorpreso all’interno di un’abitazione nel cuore della notte, ha tentato la fuga lanciandosi nel giardino sottostante. È stato però raggiunto e arrestato ... bsnews.it

Sorpreso in casa con il volto coperto, tenta la fuga dal balconeSi è introdotto in casa nel cuore della notte, ma è stato scoperto dalla proprietaria e bloccato dopo un breve inseguimento. Un uomo di 41 anni, residente sul ... elivebrescia.tv

